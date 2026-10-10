Los municipios de Arraiján y La Chorrera instalaron centros de acopio de alimentos y enseres de aseo para ayudar a las familias que resultaron afectadas por el terremoto registrado ayer viernes.

En ambos puntos, la recolección de ayuda se extenderá hasta este domingo.

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Por parte del Municipio de La Chorrera, se envió en horas del mediodía un primer cargamento de agua, alimentos secos, leche para lactantes, pañales y enseres de limpieza hacia Penonomé y La Pintada.

La junta comunal de Barrio Colón, en La Chorrera, también mantiene operativo un centro de acopio.

Según reportes preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), en la provincia de Panamá Oeste hay tres viviendas afectadas, dos menores lesionados, dos centros de salud con afectaciones parciales y un edificio gubernamental. Asimismo, la iglesia de Bejuco, en el distrito de Chame, también resultó afectada.

Ayuda internacional y atención médica en Coclé

Por otro lado, la mañana de este sábado llegó a Penonomé el primer vuelo del helicóptero Chinook del Comando Sur de Estados Unidos con ayuda humanitaria y un equipo de ingenieros para apoyar en las evaluaciones de estructuras. El helicóptero partió de la Ciudad de Panamá, hangar 1 del Servicio Nacional Aeronaval.

En cuanto a la atención médica en la provincia de Coclé, el ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que se están trasladando hospitales modulares dotados de acondicionador de aire que mantienen a los pacientes estables y controlados.