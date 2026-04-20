Las frecuentes balaceras que se registran al interior del corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, y en las que están involucrados miembros de grupos delincuenciales, mantienen en zozobra a la población.

“Cada dos o tres días tenemos balaceras”, aseveró la representante de este corregimiento, Lohannyz Gaitán, ante el director nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad (MINSEG), Luis Zegarro.

En la zona de “La Favela”, las balas perdidas ya han herido a niños, dijo Gaitán, añadiendo que semanas atrás un proyectil de arma de fuego cayó cerca de uno de sus sobrinos.

Gaitán recordó al funcionario del MINSEG que en este corregimiento existen 14 asentamientos informales, de los cuales aproximadamente 20 mil familias forman parte y en donde no se ven acciones de prevención del delito.

Con base en ello, la concejal solicitó al director nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana una reunión en la que se puedan abordar estrategias de seguridad y prevención para este corregimiento.

En estos asentamientos informales también existen otros problemas derivados del desempleo, dijo Gaitán.