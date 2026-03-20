Dos impactos de bala recibió la tarde de este viernes un hombre cuando caminaba por la calle 6, entre las avenidas Central y Meléndez de la ciudad de Colón.

El hombre identificado como Ángel de Jesús Prado, de 35 años de edad, quien recibió un disparo en el glúteo izquierdo y el otro en la pierna izquierda.

En el lugar donde se dieron los disparos se escucharon múltiples detonaciones y luego se observa a esta persona herida.

El mismo fue auxiliado y trasladado hacia el cuarto de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para ser atendido por los galenos de turno.

La información recabada señala que la víctima pasaba por la calle 6, hacia la avenida Melendez, cuando salió desde un patio baldío que se encuentra a un costado de un centro educativo; un sujeto le hace las detonaciones.

Se iniciaron los operativos policiales para dar con el pistolero en todo el perímetro donde se dio el ataque.