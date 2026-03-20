La audiencia de control de garantías a la que compareció el menor de 14 años que acuchilló a su hermano de 16 años, durante una pelea por un videojuego terminó con la imputación de cargos por el delito contra el Orden Jurídico y Familiar y el Estado Civil, en la modalidad de violencia doméstica.

Los cargos fueron imputados por un juez de adolescencia a solicitud de la Fiscalía Superior de Adolescentes de Panamá Oeste.

El adolescente deberá cumplir con la medida cautelar de reporte periódico, los días 30 de cada mes y mantenerse viviendo en su domicilio.

Además de la prohibición de visitar bares, discotecas y otros centros de diversión. Otras medidas cautelares aplicadas son la de abstenerse de ingerir licor o sustancias alucinógenas y la obligación de matricularse en un centro de educación formal.

La decisión adoptada en contra del menor de 16 años está basada en los artículos 8 y 58 de la Ley 40 de 1999 de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Esta ley establece la diferenciación de los grupos etarios comprendidos entre los 12 y 14 años de edad, en cuanto al proceso, sanciones y la ejecución.

El hecho ocurrió el 17 de marzo de 2026, en horas de la tarde, en el corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera, cuando el adolescente agredió con un arma blanca a su hermano.