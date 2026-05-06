Etanol en Panamá: Ahorro, debate, mitos y empleos

Cristina Thayer, directora ejecutiva de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa) explicó que desde el punto de técnico, la mezcla del etanol al 10% es la más segura y estable no solo para las estaciones de combustible sino también para el consumidor.

"Desde el punto de vista técnico, a nivel internacional se ha llegado a la conclusión de que el 10% es el más estable, recordemos que el etanol absorbe agua y en mezclas muy bajas, puede generar un tema de separación de fase que sería incómodo para los conductores", subrayó.

"Por eso se ha llegado a la conclusión de (que la mezcla) al 10% es la más segura para las estaciones de gasolina y para los consumidores. Ese es el objetivo al que nos hemos adherido en el programa que estamos adelantando en Panamá", sostuvo.

Generar confianza

De acuerdo con la directora de Azucalpa, la sensación es que la implementación del etanol está cerca más allá de que la discusión de esta ley se aplazó para el próximo periodo legislativo en julio.

Aseguró que en este tiempo será propicio para seguir generando confianza en la comunidad, a seguir respondiendo preguntas "así como para derribar mitos, mentiras y medias verdades que se dicen del programa".

"Esto servirá para darle espacio para que la comunidad entienda de lo que hablamos y que haya confianza para que podamos asumir el programa de manera exitosa", agregó.

Asimismo, precisó que en más de 60 países donde este programa ha sido exitoso, las combinaciones han entrado por mandato que debe cumplir el sistema de distribución de hidrocarburo para que la población tenga acceso a una gasolina combinada con el etanol.

Haciéndose eco de un informe de la Secretaría Nacional de Energía, Thayer mencionó que el etanol tendría un impacto positivo en el bolsillo de los consumidores, ya que las evaluaciones realizadas por esta entidad arrojaron que, en tiempos normales, podría haber un ahorro entre 3 y 4 centavos por galón, mientras que en momentos de crisis petrolera y se aumenta el precio de la gasolina, el ahorro podría llegar hasta los 20 centavos por galón.

¿Por qué debe ser obligatorio?

Por otra parte, descartó que Panamá esté obligada a cumplir con parámetros internacionales, pero opinó que a nivel internacional se ha comprobado que los programas de biocombustibles son exitosos en la medida que entren con mandatos.

"Si analizamos no habría incentivos para las estaciones de combustible ni para el sistema de distribución de hidrocarburos permitir el acceso del etanol si no hay una obligatoriedad", reflexionó.

Thayer destacó que el programa tiene varios objetivos de políticas públicas que definió como "muy relevantes", el primero que mencionó fue la generación de empleo, ya que se apunta a "crear miles de plazas de empleo no solo en la ciudad de Panamá sino también en el interior del país donde se necesita".

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El primer objetivo mencionado fue la "protección y mejoramiento del medioambiente", porque según dijo "los combustibles tienen componentes que incluso son cancerígenos".

Y el otro objetivo sería desacelerar la curva de incremento de precio del combustible y suavizar las curvas de shock petroleros que actualmente se registran.