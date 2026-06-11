Intervienen el penal Nueva Esperanza de Colón en busca de armas y drogas

Con el objetivo de desarticular redes delictivas internas y garantizar el orden, los estamentos de seguridad del Estado pusieron en marcha la "Operación Cerrojo". Esta intervención masiva consiste en una serie de requisas minuciosas dentro del centro penitenciario Nueva Esperanza, ubicado en la provincia de Colón.

La acción conjunta ejecutada por unidades de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), bajo la estricta dirección del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg). El propósito principal de este despliegue es detectar, localizar e incautar artículos prohibidos que puedan ser utilizados para planificar o ejecutar actividades ilícitas desde el interior del penal.

Seguridad y protocolos estrictos

Según informaron las autoridades, las operaciones se están llevando a cabo de manera coordinada y bajo el cumplimiento de protocolos de seguridad diseñados para resguardar la integridad tanto de los funcionarios actuantes como de la población penitenciaria.

El operativo incluye a personal especializado que inspecciona a detalle:

Celdas y pabellones de reclusión.

Áreas comunes y patios de esparcimiento.

Estructuras físicas del penal.

Para optimizar los resultados, el contingente policial y aeronaval está empleando técnicas avanzadas y equipos tecnológicos destinados a localizar de forma efectiva armas de fuego, armas blancas, teléfonos celulares, sustancias ilícitas (drogas) y cualquier otro objeto que represente una amenaza directa para la convivencia pacífica y la seguridad del recinto.

La "Operación Cerrojo" se mantiene en desarrollo y forma parte de las estrategias interinstitucionales para mitigar los factores de riesgo en las cárceles del país, un tema de constante seguimiento para los observadores de seguridad ciudadana y derechos humanos.

Estos operativos cobran mayor relevancia tras la reciente fuga masiva de 195 reclusos registrada en el centro La Joyita, hecho que obligó a reforzar la vigilancia en los principales centros penitenciarios del país.

Las autoridades buscan evitar que estructuras criminales aprovechen la situación para coordinar evasiones, motines o actos violentos, por lo que las requisas forman parte de una estrategia nacional de control y prevención dentro del sistema penitenciario panameño.

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"Narcodrones incautados"

En lo que va de 2026, los operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las autoridades penitenciarias, se ha logrado el decomiso masivo de 1,349 drones.

Entre los hallazgos de las autoridades están: 55 armas de fuego de diversos calibres, 715 municiones vivas, 56 proveedores de balas, 1,855 teléfonos celulares con sus respectivos cargadores y más de 2,000 dosis de sustancias ilícitas (drogas).