José Gabriel Carrizo asegura que cuenta con un gran apoyo y además el partido busca los votos

El candidato presidencia por el Partido Revolucionario Democrático, José Gabriel Carrizo, llegó cerca de las 10 de la mañana a las instalaciones del Colegio Ángel María Herrera, para emitir el voto en la mesa 679.

Luego de saludar a los allí presentes, Carrizo se dirigió a la manpara para cumplir con su deber ciudadano; y antes de depositar la papeleta presidencial se persignó.

Carrizo ante los medios de comunicación dijo que el país vive una fiesta electoral porque Panamá es un gran país y hay que salir adelante.

“Vivamos esta contienda democrática, tenemos nuestra confianza puesta en este proceso, en este torneo, el Tribunal Electoral que estoy seguro hará un tierno transparente, la democracia la fortalecemos con más democracia. Se seguirá controlando la corrupción, dando independencia al sistema de justicia"; esta administración le ha dado independencia a la justicia”.

Al ser consultado por los periodistas sobre los cuestionamientos a la administración Cortizo-Carrizo, este señaló que “este gobierno le ha salvado la vida a muchos panameños y que los recursos se han utilizado adecuadamente”.

Dijo además que han tenido manejo de la transparencia con la rendición de cuentas y sobre todo recalcó que la justicia es la columna vertebral de la democracia.

“Venga de donde venga, Dios primero no permitiré injerencia en la Corte Suprema de Justicia”, sentenció el candidato José Gabriel Carrizo.

Al ser cuestionado sobre los auxilios económicos, solo se limitó a decir que “habrá más becas para los jóvenes”.

Por otro lado, se informó que el centro de votación Ángel María Herrera la mesa 102 donde emitió el voto Carrizo abrió con 10 minutos de retraso debido a una confusión, superada la situación está mesa se ha mantenido con filas a lo largo del día.

Unas 209,418 personas están habilitadas en la provincia de Coclé para emitir el sufragio.

Al ser cuestionado sobre su ausencia en la misa por la paz que llevó a cabo monseñor José Domingo Ulloa, el candidato presidencial José Gabriel Carrizo, explicó por qué no acudió porque “estaba en el centro de operaciones, centro de apoyo territorial".

"Me hubiese encantado haber participado en la misa de Monseñor, también hubo un problema con un correo electrónico que no me llegó la notificación a tiempo”, sentenció Carrizo.



