La posibilidad de que César Ávila, de 58 años, uno de los dos hermanos condenados por la muerte de Marisol Angelina Barría, pueda terminar de expiar su pena fuera de un centro carcelario, dependerá en parte de un examen médico.

La decisión de ordenar una evaluación médica a Ávila fue tomada por una jueza de cumplimiento al final de una audiencia solicitada por los abogados Eliécer Plicett y Norma González, quienes también representan legalmente a Eloy Ávila.

Este caso, conocido como "la muerta viva", se relaciona con el descubrimiento en 1997, en el sector de La Pesa, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, del cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición.

Según el abogado Eliécer Plicett, la evaluación médica de César Ávila, quien padece diabetes, fue agendada para este mes y deberá ser realizada por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La fecha de la audiencia de Eloy Ávila, quien también ha sido condenado por la muerte de Marisol Barria, aún está pendiente de confirmación.

Durante la audiencia no se permitió el ingreso de periodistas, los fiscales a cargo del caso presentaron un acta de inspección realizada al Tribunal Electoral (TE) el 30 de marzo.

El documento indica que no ha sido posible acreditar la muerte de Marisol Barria.

Al cuestionar al abogado Eliécer Plicett cómo se identificó el cuerpo hallado en 1997 en estado de descomposición como Marisol Barria, este indicó que así fue señalado por el entonces fiscal segundo superior del primer distrito judicial de Panamá, Manuel Succari.

No obstante, años después, las muestras de ADN extraídas durante una exhumación confirmaron que los restos encontrados no pertenecían a Marisol Barria.

La familia de los hermanos Ávila se mantuvo durante las más de dos horas que duró la audiencia, a las afueras de la sede del Órgano Judicial, con la esperanza de que se lograra su libertad.

La defensa de los Ávila indicó que, aun cuando se ha logrado ubicar a la familia de Marisol Barria, esta ha expresado su intención de no participar en este proceso judicial.