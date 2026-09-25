Juezas de Cumplimiento inspeccionan condiciones de reos en el penal de David

El Juzgado de Cumplimiento del Órgano Judicial en la provincia de Chiriquí realizó una gira de inspección al Centro Penitenciario del distrito de David, con el objetivo de dar estricto cumplimiento a los artículos 508 y 509 del Código Procesal Penal (CPP), normativas que velan por el respeto a las garantías fundamentales y los derechos humanos de la población penal.

La supervisión técnica se focalizó en el pabellón de máxima seguridad, infraestructura que alberga a 90 privados de libertad que fueron trasladados en mayo pasado desde los complejos carcelarios La Joya, La Joyita y La Mega Joya, ubicados en la provincia de Panamá.

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La comitiva estuvo integrada por las juezas de cumplimiento Teresa Morales, Iris De Gracia, Laura Rodríguez y Katherine Pittí, respaldadas por trabajadoras sociales, personal de la Oficina Judicial y de la Dirección de Asuntos Penitenciarios. Durante la diligencia, las administradoras de justicia revisaron los expedientes judiciales y mantuvieron entrevistas directas con los reclusos para verificar el trato recibido y sus condiciones de internamiento.

Elaboración de informe social y reunión con familiares

Como parte del abordaje integral en el penal, las juezas sostuvieron encuentros de trabajo con el director encargado del recinto, José Miranda, y conversaron con familiares de los reos que se encontraban en el área de visitas.

La jueza Katherine Pittí precisó que la recopilación de datos de campo permitirá confeccionar un informe social detallado para fundamentar las decisiones en audiencias sobre peticiones relativas a derechos humanos.

Con estas acciones, explica el Órgano Judicial, busca asegurar un control efectivo sobre las condiciones del sistema carcelario en la región occidental del país, garantizando que el cumplimiento de las penas se ejecute bajo los parámetros constitucionales.