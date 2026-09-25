Se incendia La Macarronera; bomberos atienden el siniestro

Un incendio se registra este viernes en el área conocida como La Macarronera, en el sector de Calidonia. En el lugar se despliegan equipos de socorro y unidades de emergencia para controlar la situación y mitigar los riesgos.

Las autoridades han solicitado el apoyo de los conductores que transitan por la zona, pidiendo despejar la calle Q y las vías aledañas.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Se insta a la población a evitar estacionarse o circular por el área si no es necesario, con el fin de garantizar el paso fluido de los vehículos de socorro.

Asimismo, las entidades de emergencia han hecho un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, respetar las instrucciones del personal en el sitio y abstenerse de acercarse a la zona afectada para no entorpecer las labores de control.

Se prevé que se emitan nuevos reportes a través de las vías oficiales a medida que se actualice el estado del siniestro.

