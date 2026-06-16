Meduca traspasará unos 7 millones de dólares para fondear cuentas de la Unachi

El contralor de la República, Anel Flores, confirmó que está en conversaciones con los ministerios de Economía y Finanzas y Educación para encontrar una solución viable a la crisis financiera que enfrenta la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) a fin de que sus colaboradores puedan saldar las deudas que tiene con los acreedores desde hace tres quincenas.

Explicó que el Ministerio de Educación (Meduca) traspasará unos 7 millones de dólares para fondear las cuentas de la Universidad, lo que permitirá a la Contraloría proceder con el refrendo del pago de planilla.

"Las planillas están en sitio; sin embargo, no las podemos refrendar porque no tenemos la viabilidad económica, o sea, la partida presupuestaria con el dinero en la cuenta", dijo.

La institución, según el funcionario, solo puede aprobar el desembolso de un pago cuando existen los fondos suficientes para cubrir dicha solicitud; de lo contrario, estarían girando un cheque sin fondo.

Flores calificó a la Unachi como "la empresa más grande de Chiriquí", tomando como referencia al sector público y al privado; por ello, más que resolver sus problemas financieros a través de terceros, considera que es necesario establecer un ajuste salarial a lo interno de la casa de estudios superiores.

Reveló que, en la entidad, hay personas ejerciendo doble rol (docentes y administrativos) con salarios que superan el promedio del resto de universidades del país.

El contralor fue enfático al mencionar que la Unachi necesita "ordenarse administrativamente" y ello incluye una reestructuración de su personal, ya que la cantidad de colaboradores supera la demanda de los estudiantes, que lastimosamente son los principales afectados de las malas decisiones de sus administrativos.'



Dos docentes, Rosemary Hernández y Hugo Moreno, oficializaron ayer, martes, su candidatura a la rectoría de la Unachi.



Se realizarán el próximo 19 de agosto.



La Contraloría General de la República ha identificado que varios colaboradores de la Unachi cumplen doble rol, es decir, obtienen salarios por realizar funciones de administrativos y docentes.



El contralor Anel Flores aseguró que la entidad necesita reestructurar su personal porque la cantidad de funcionarios supera la demanda de los estudiantes.

"Hay dos formas de arreglar esto: una es la racionalización del gasto, bajar esos emolumentos; y la segunda es buscar los fondos", acotó en Radio Chiriquí.

No obstante, señaló que la prioridad, en estos momentos, es cumplir con el pago de la planilla esta semana para que los trabajadores y sus familiares estén tranquilos; posteriormente se procederá con la búsqueda de fondos para finiquitar la deuda a la Caja de Seguro Social y seguir haciéndole frente al desembolso de salarios hasta finales de año.

Candidaturas

Mientras las autoridades analizan distintas alternativas a dicha problemática, dos docentes, Rosemary Hernández y Hugo Moreno, oficializaron ayer, martes, su candidatura a la rectoría de la Unachi.

Hernández afirmó que su plan de trabajo está enfocado en la renovación y unidad de los tres estamentos universitarios (docentes, administrativos y estudiantes).

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Moreno, por su parte, se comprometió a elevar la proyección académica y administrativa de la Universidad.

La elección del nuevo rector de la Unachi se realizará el próximo 19 de agosto.