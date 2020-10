Ministra de Economía de Costa Rica se reúne con manifestantes en Corredores

Un grupo de manifestantes se mantienen reunidos con la ministra de Economía de Costa Rica, Geannina Dinarte Romero y unidades de la Fuerza Pública.

Versión impresa

En el encuentro evalúan algunas peticiones de este grupo de personas que bloquean algunos puntos de la provincia de Puntarenas cerca a la frontera con Panamá.

En la reunión que se lleva a cabo en Corredores, dirigentes de diferentes grupos de manifestantes que bloquean las vías en la zona fronteriza de Costa Rica y Panamá, dieron un ultimátum al Gobierno que de no tener una respuesta positiva el bloqueo de las vías continuará y se intensificaran en otros puntos.

Mientras se realiza está reunión entre dirigentes y representantes del gobiernos, un grupo significativo de manifestantes en el sector de Paso Canoas cerca a la Aduanas panameña permanece a espera de recibir una respuesta que de luces a un diálogo entre ellos y el gobierno.

Hasta redactada está nota, la situación en el sector fronterizo era de mucha espectativa ya que no descartan que de no llegar a ningún acuerdo con el gobierno tico, este sábado de cuarentena total sea aprovechado para que control de multitudes despeje las vías; sin embargo los manifestantes aseguran que no temen a las represiones.

Para los transportistas de carga cada día que pase se convierte en perdidas y cada minuto es vital para ellos que sufren al estar varados a la deriva, sin un lugar donde hacer sus necesidades, sin alimentación, algunos sin combustibles, con carga que debe ser refrigerada.

"Viene un fin de semana muy duro para los transportistas, Chiriquí entra en una cuarentena el fin de semana, no tendremos un lugar para recibir los alimentos ya que todo se encontrará cerrado", expresó un transportista.

Agregó que "incluso en riesgo nuestra salud, agradecemos que constantemente están las rondas de Senafront y eso evita que seamos víctimas de los delincuentes".

VEA TAMBIÉN: Denuncian falta de luminarias en Escobal y buscan legalizar negocios en Altos de Los Lagos

Por su parte la Policía de Fronteras de Panamá se mantiene apostada en el lugar y han redoblado la seguridad con la colocación de una tercera fila de barra de acero para evitar que de registrarse algún tipo de situación en territorio de Costa Rica se afecte la población panmeña de Paso Canoas.

Los manifestantes no descartan que para este fin de semana las autoridades de Costa Rica busquen despejar las vías, pero aseguran que esto solo los fortalecerá ya que otros ciudadanos se unirían a la lucha.