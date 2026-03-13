“Creo que le he demostrado a Colón que yo no hablo pendejadas” así fue que respondió el Presidente de la República, José Raúl Mulino ante los medios de comunicación social la mañana de este viernes, durante el acto de entrega del nuevo estadio Roberto Mariano Bula, a un costo de unos 36 millones de dólares.

Por cerca de una década este estadio no había podido ser culminado y fue retomado en la actual administración, entregándoselo a los colonenses este viernes en un acto realizado en esta nueva instalación deportiva.

El mandatario luego del acto de inauguración manifestó que la provincia tiene su nuevo hospital, su estadio y muchas otras obras que se van a inaugurar durante su gestión.

Indicó el Jefe del Ejecutivo, que una de los proyectos que impulsa es la carretera conocida como el corredor del Caribe, además del monumento histórico en Portobelo, “que fue una promesa que le hice al Cristo Negro una semana antes de las elecciones, que le dije si yo gano te reconstruyo esta iglesia, y estamos en eso”.

El Presidente Mulino señaló que todo el parque cultural será inaugurado también muy pronto.