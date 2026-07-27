Plan de extensión de línea eléctrica en la provincia de Bocas del Toro

El plan de trabajo de la Oficina de Electrificación Rural (OER) para este año contempla varios proyectos de extensión de línea de distribución eléctrica.

Uno de ellos está en desarrollo en la provincia de Bocas del Toro, distrito de Chiriquí Grande.

La obra impactará a 227 viviendas de las comunidades de Río Uyama con instalaciones internas, tapias de servicio y 11.38 kilómetros de línea.

"Esta extensión conlleva una inversión de un millón diecisiete mil quinientos ochenta dólares con setenta y dos centavos y beneficiará aproximadamente a 1,135 personas de manera directa", explicó Diego Vega, coordinador nacional de proyectos en la OEA.

El ingeniero mencionó que el proyecto registra un avance del 30% y su entrega está prevista para el mes de diciembre.