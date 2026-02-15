Visitantes y turistas extranjeros disfrutaron del desfile de balsas que se realiza en el balneario Las Mendozas, ubicado en el río Zaratí, en Penonomé, provincia de Coclé.

Este desfile constituye una tradición singular que se remonta a la década de 1970.

Un evento único en Panamá que resalta las tradiciones de esta provincia.

En cada balsa se encuentra una princesa que realiza una danza al ritmo de comparsas, murgas o la música de fondo proporcionada por artistas invitados.

Este año, las comparsas están representadas por: Carmen Rodríguez, reina del Festival de la Cumbia Coclesana y representante de la comparsa Los Chucuchucos.

Mientras que Yuribeth Gallardo, es la princesa de la comparsa Fuerza Imperial.

Además María del Pilar acompaña este año a la comparsa Los Indios y Liz Moreno es la princesa de Los Corsarios 2026.