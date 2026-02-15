La joven Nadilis Salazar fue coronada como la reina de los carnavales de Palenque, en el distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

Nadilis invitó a la ciudadanía a que la acompañe en estos días de la fiesta del pueblo, en su población costera.

La fiesta en la Costa Arriba se compone de las populares mojaderas, el paseo de la reina y el baile Congo.

Los asistentes pueden aprovechar estos días de fiesta para bañarse en sus playas y probar los deliciosos platillos a base de mariscos.

Operativos

Por otro lado, los inspectores de Saneamiento Ambiental y de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAVV) del Ministerio de Salud (MINSA), en estos carnavales de la Costa Arriba de Colón, detectaron vendedores ambulantes sin el carnet correspondiente.

En la ruta del desfile se solicitó la documentación (carnet de manipuladores de alimentos) y se detectó que había tres personas sin ninguno de los carnets, por lo que fueron retirados del área de manera inmediata.

En cuanto a la inspección a locales fijos de venta de comida, se procedió a citar al dueño de uno de los locales, el cual fue remitido al Centro de Salud de Portobelo para ser multado por la falta del carnet verde de sus manipuladores de alimentos.

En los puestos fijos, la inspección arrojó que cuatro manipuladores de alimentos no contaban con ningún carnet para vender productos alimenticios en las actividades del carnaval en la Costa Arriba de Colón.

También se inspeccionaron los carros cisterna usados en las mojaderas, y los mismos cumplían con el nivel adecuado de cloro.