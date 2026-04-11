En el corregimiento de Juan Díaz de Antón, en Coclé, la gente del poblado de El Jobo ya no aguanta más. El humo constante que sale del vertedero a cielo abierto y la invasión de moscas tienen a los residentes viviendo entre la incomodidad y el riesgo.

Moradores como autoridades locales están pidiendo a MiAmbiente que meta mano con una inspección urgente.

El representante del área, Luis Felipe Martínez, llevó el tema hasta el Consejo Provincial de Coordinación de Coclé. Según explicó, este botadero ya colapsó y se ha convertido en un foco de contaminación y enfermedades. No es la primera vez que se alza la voz, pero el problema sigue igual, mientras la comunidad respira humo todos los días.

El concejal recordó que años atrás se habló de instalar un incinerador de desechos, pero esa propuesta nunca se hizo realidad.

Peor aún, en los planes del Municipio de Antón no aparece ningún proyecto para sanear el vertedero con fondos del IBI asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

La situación se pone peor cuando el vertedero se incendia. Según denunciaron, puede arder por más de 30 días seguidos, afectando sobre todo a personas con diabetes, hipertensión y pacientes de diálisis. Es decir, no es solo molestia, es un problema serio de salud.

Por su parte, el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, confirmó que se realizará una inspección en el sitio.

Adelantó que se evaluará el impacto por el mal manejo de los desechos y también la calidad del agua en los acueductos rurales cercanos.