Miembros de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional efectuaron un recorrido de inspección por diversos puntos del río Caimito, en el distrito de La Chorrera, para confirmar la existencia de focos de contaminación.

El recorrido de los comisionados incluyó el sector del "Trapichito", donde se localiza la estación de agua cruda de la planta de tratamiento "Jaime Díaz Quintero" del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Idaan).

A pocos metros de esta instalación, indicó el diputado Lenin Ulate, se ubicó un afluente del río Caimito con una considerable cantidad de desechos contaminantes.

Próximo al colegio Moisés Castillo Ocaña, en el corregimiento de Barrio Colón, se ubicó otra quebrada en la que se evidenció la presencia de desechos y descargas que afectan el curso de agua.

En otro punto de este corregimiento, cerca del cuadro deportivo "Los Veteranos", se detectaron condiciones que reflejan deterioro ambiental.

El diputado Lenin Ulate advirtió que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) tiene identificadas nueve fuentes de contaminación en diversos puntos del río Caimito, las cuales deben ser atendidas de forma inmediata.

Agregó que el proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional busca precisamente la conservación de la cuenca hidrográfica del río Caimito para mitigar los efectos de contaminación que ya se han identificado.

Ulate insistió en la importancia de actuar con urgencia para evitar que se repitan situaciones como la registrada en La Villa de Los Santos, donde la calidad del agua ha generado alarma en la población.