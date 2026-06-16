Tragedia en David: Asesina a su expareja a machetazos frente a sus hijos en pleno restaurante

Marisol Beitía Sánchez, de 41 años, se convirtió en una nueva víctima de la violencia de género en Panamá.

Este lunes, fue brutalmente asesinada a machetazos por su expareja frente a sus propios hijos dentro de un restaurante ubicado en el centro de David, provincia de Chiriquí.

El ataque dentro del local comercial

El trágico suceso ocurrió en la calle tercera de la ciudad de David. Según los reportes, el agresor, un hombre de apellido Ibarra y de 45 años de edad, ingresó al restaurante, donde se encontraba la víctima.

Tras una acalorada discusión, el sujeto sacó un machete y le propinó múltiples heridas entre el cuello y la cabeza.

La gravedad del ataque ocasionó que Beitía Sánchez falleciera de manera instantánea en el lugar de los hechos, ante la mirada de sus hijos y el terror de los presentes.

Una orden de alejamiento que no evitó la tragedia

Información extraoficial revela un detalle alarmante: la mujer mantenía una orden de alejamiento en contra del agresor. Sin embargo, esta medida de protección no fue impedimento para que el hombre perpetrara el crimen.

En su intento de huida, el homicida dejó tirado el machete a las afueras del restaurante.

La rápida reacción de los ciudadanos que se encontraban en el sector fue clave, ya que lograron aprehender al agresor antes de que escapara, entregándolo posteriormente a las unidades de la Policía Nacional.

Investigaciones y cifras de femicidio en Chiriquí

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Al lugar se presentaron de inmediato unidades Linces de la Policía Nacional para acordonar y resguardar la escena del crimen.

Minutos después, personal de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Chiriquí, en conjunto con peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias.

Este lamentable hecho enciende nuevamente las alarmas sobre la seguridad de las mujeres en el país.

Según los datos estadísticos que manejan las autoridades, este sería el tercer femicidio que se registra en la provincia de Chiriquí en lo que va del año.