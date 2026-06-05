Panamá
UNACHI: Sin fecha para el Consejo General Universitario tras renuncia de la rectora
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
A pesar de haberse presentado formalmente la renuncia de la rectora, el Consejo General Universitario todavía no ha sido convocado.
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A la expectativa por la convocatoria del Consejo General Universitario tras la renuncia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, se sumó este viernes la suspensión total de las clases y labores administrativas debido a un colapso en el sistema eléctrico que arrastra la institución desde mediados de semana.
A pesar de haberse presentado formalmente la renuncia de la rectora, el Consejo General Universitario todavía no ha sido convocado.
La comunidad académica se mantiene a la espera de que se anuncie la fecha oficial de este consejo extraordinario, el cual se convertirá en el órgano legalmente encargado de definir la hoja de ruta y buscar el reemplazo para la máxima autoridad de esta casa de estudios superiores.
De manera paralela a la crisis política, las autoridades universitarias se vieron obligadas a suspender todas las actividades presenciales el día de hoy por una falla eléctrica en los generadores que abastecen a la universidad.
Las fallas comenzaron a registrarse desde la noche del miércoles y persistieron durante el día jueves, mientras la empresa encargada busca solucionar el daño.
La suspensión de labores ha encendido las alarmas y las críticas dentro del centro de estudios debido a que el campus cuenta con generadores eléctricos de emergencia que no pueden usar, supuestamente porque la universidad carece de presupuesto para adquirir el combustible necesario para su operación.
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