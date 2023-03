Universitarios herreranos exigen pago de becas pendientes

Universitarios de la provincia de Herrera, becarios del programa de licenciatura del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), reclaman pagos pendientes que mantienen desde hace más de un año, y que a la fecha no han sido cancelados.

Los estudiantes aseguraron que esperan el desembolso de sus becas desde el año pasado, sin embargo, no han recibido respuesta, por lo que se aglutinaron en las oficinas de la gobernación de la provincia para protestar.

“Sentimos que no nos dicen la verdad, ya que desde el año pasado nos vienen diciendo que cobramos en el siguiente pago y la verdad no ha sido así”.

“Nos dijeron que en marzo, los demás ya cobraron y nosotros no hemos recibido nada”, indicó Nelva De Gracia, estudiante de la licenciatura en Salud Ocupacional.

Como ella, más de 800 estudiantes de nivel superior de Herrera esperan sus pagos, luego de haber sido elegidos como becarios desde el 2022, y que necesitan para sufragar los gastos universitarios, transporte, libros y uniformes.

Ante la molestia del grupo de estudiantes, el gobernador de la provincia, Víctor Roca Cuan, y el director provincial del Ifarhu, Abel Ramos, se reunieron con representantes del grupo afectado, y les manifestaron el compromiso de cancelar los pagos pendientes.

En la reunión estuvo presente, de manera virtual, la directora general de la entidad, Ileana Molo, quien anunció que en las próximas semanas los estudiantes recibirán el desembolso de los pagos.

Los estudiantes decidieron darle un voto de confianza a las autoridades y esperar el anuncio sobre la nueva fecha de pago, lo cual esperan ocurra prontamente, ya que mantienen compromisos que cumplir para el desarrollo de sus estudios universitarios.

Además, indicaron que en muchos hogares la situación económica es difícil, por lo cual esta beca es una ayuda para que sus familias no tengan que asumir este gasto, por lo que de no darse no les quedaría otro remedio que abandonar sus estudios.

