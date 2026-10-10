Administración Trump moviliza respuesta inmediata en respaldo a Panamá tras sismos

Tras el fuerte sismo de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre, la administración del presidente Donald Trump movilizó una respuesta inmediata en apoyo al país centroamericano.



Atendiendo a la solicitud formal del Gobierno de Panamá, se enviaron equipos especializados y se autorizaron fondos de emergencia para colaborar en las labores de socorro y evaluación de daños.



Despliegue técnico y de rescate en las primeras 24 horas

El Departamento de Estado de EE. UU. activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés), el cual incluye a 20 especialistas pertenecientes a dos equipos técnicos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR). Los integrantes de estas unidades arribaron al territorio panameño dentro de las primeras 24 horas del desastre.



Los especialistas realizan evaluaciones aéreas y terrestres de los daños estructurales, además de ofrecer asistencia técnica directa a las autoridades locales.



Como parte del operativo, el Departamento de Estado autorizó al Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN) a emplear dos helicópteros financiados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) para acelerar las tareas de ayuda en las zonas afectadas.



Cooperación en seguridad y apoyo logístico

Bajo el marco del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Bilateral en Seguridad, el Departamento de Guerra y el Comando Sur de EE. UU. brindan soporte en la logística y monitoreo de la emergencia.



A destacar que el personal militar estadounidense apoya los sobrevuelos de inspección en la península de Azuero y la provincia de Coclé, trabajando conjuntamente con el DART, funcionarios de la Embajada y autoridades panameñas.



El embajador Kevin Marino Cabrera y el Departamento de Estado mantienen contacto continuo con el presidente José Raúl Mulino para coordinar apoyos adicionales conforme se identifiquen nuevas necesidades.



Fondo de asistencia humanitaria

Para reforzar la atención a las familias damnificadas, el Gobierno de Estados Unidos destinó un fondo inicial de $5 millones de dólares en asistencia humanitaria, los cuales serán ejecutados a través de organizaciones locales e implementadores de confianza en las labores de socorro.



Asistencia a ciudadanos estadounidenses

El Departamento de Estado informó que está brindando soporte consular activo a los ciudadanos estadounidenses presentes en Panamá. Hasta el momento no se registran ciudadanos estadounidenses fallecidos o heridos.

