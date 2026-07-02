Adultos en edad productiva concentran la mayoría de los casos de norovirus

Aunque aún se desconocen las causas del aumento de casos de norovirus en la provincia de Chiriquí, las autoridades revelaron que, hasta el momento, los principales afectados son los adultos en edad productiva y reiteraron el llamado a conservar la calma y mantener el lavado constante de manos para evitar que el brote se propague a otras áreas del país.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aseguró que se trata de una infección que se presenta en diferentes épocas del año, generalmente asociada a factores climáticos, por lo que no se descarta que su proliferación guarde relación con el fenómeno de El Niño; sin embargo, se están haciendo las indagaciones pertinentes para determinar el foco de contaminación.

Mencionó que no considera necesario solicitar el cierre de centros educativos, pese a que el número de casos sobrepasa los 500, porque la situación epidemiológica no lo amerita; a los afectados se les está brindando la atención y trazabilidad que requieren con el propósito de controlar la transmisión.

"El virus está en el área, lo tenemos, se puede despertar en cualquier momento por el cambio de temperatura", dijo.

El funcionario insistió en la importancia de reforzar las medidas de higiene de manos, evitar el contacto con personas contaminadas y acudir a las instalaciones de salud más cercanas ante el más mínimo signo de alerta, que incluye náuseas, vómitos, dolor o calambres estomacales, diarrea líquida o blanda, sensación de malestar general, fiebre y dolor muscular.

Dichas sintomatologías, de acuerdo con los especialistas, suelen durar de 1 a 3 días; no obstante, el paciente sigue siendo transmisible hasta después de haberse recuperado, por lo que aconsejan desinfectar las superficies contaminadas, lavar las frutas y verduras antes de ingerirlas, cocinar bien los alimentos, especialmente los mariscos, y abstenerse de viajar hasta que la infección sea contrarrestada.

El norovirus puede complicarse en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con el sistema inmunitario debilitado, causando deshidratación grave, fatiga, sequedad en la boca y en la garganta, languidez, mareos y menor producción de orina.



Reforzar las medidas de higiene de manos, evitar el contacto con personas contaminadas y acudir a las instalaciones de salud más cercanas ante el más mínimo signo de alerta.



Náuseas, vómitos, dolor o calambres estomacales, diarrea líquida o blanda, sensación de malestar general, fiebre y dolor muscular.



Suelen durar de 1 a 3 días.

La Organización Mundial de la Salud estima que, por año, se registran alrededor de 685 mil casos de norovirus en el mundo debido a que los gérmenes que lo transmiten son resistentes a altas y bajas temperaturas; por tanto, son difíciles de eliminar.

Esta infección, según el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), Pablo González, se transmite de persona a persona mediante contacto directo, por compartir utensilios y superficies o alimentos contaminados.

Atención

Las instalaciones del Minsa y la Caja de Seguro Social han atendido, hasta la fecha, un total de 1,580 pacientes por vómito y diarrea.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, dio a conocer que los servicios de urgencia de dichas unidades extenderán su horario para garantizar una respuesta oportuna a la población.

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Además, se mantiene el monitoreo constante en coordinación con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud para identificar el origen exacto del brote.