Alcaldes de Panamá y el embajador de EE. UU. coordinan acciones para el desarrollo comunitario

Alcaldes de Panamá sostuvieron el lunes una reunión con el embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y su equipo de trabajo, para coordinar acciones conjuntas con los gobiernos locales como agua, salud, infraestructura, educación y seguridad en las comunidades.

La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá, Nadine González, calificó de productiva la reunión con el embajador.

“Se abordaron temas importantes; el embajador mostró su interés en trabajar junto a los gobiernos locales sobre cómo podemos profundizar la cooperación entre EE. UU. y Panamá en desarrollo económico y lucha contra el narcotráfico”, indicó González.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, Miguel Batista, señaló que el embajador mostró su interés en ejecutar programas de salud en los corregimientos y fortalecer los programas de gestión de riesgo distrital y de turismo.

Participaron del encuentro la alcaldesa de Pinogana, Yenia Julio; de La Pintada, Ina Rodríguez; de Boquerón, Jesenka Espinosa; de Las Minas, Rubéndario Ríos; de Santa María, Iván De León; de Antón, Eric Domínguez; de Pesé, Yecenia Alonso Martínez; y Aníbal Domínguez, alcalde de Tonosí.