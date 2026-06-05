Anuncian modernización del sistema de pago en el transporte público

Panamá se prepara para una nueva etapa en la forma de pagar el transporte público masivo. Como parte de la modernización del sistema de recaudo, los usuarios del Metro de Panamá y MiBus, contarán progresivamente con más alternativas para acceder al sistema, gestionar sus recargas y movilizarse de manera más simple y segura.

Esta evolución forma parte del trabajo conjunto entre Metro de Panamá, MiBus, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y SONDA, Administrador Financiero del Sistema Integrado de Transporte del área metropolitana de Panamá, con el objetivo de fortalecer la infraestructura tecnológica del transporte público y adaptarla a las nuevas necesidades de movilidad de los ciudadanos.

La renovación para el Metro de Panamá contempla una inversión de $ 2,462,550.00, según el contrato MPSA-33-2025 y una inversión de $ 5,145,475.00 por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) según el contrato 35-2011.

Entre los principales cambios que percibirá el usuario se encuentra la incorporación progresiva de pagos abiertos, lo que permitirá ampliar las opciones disponibles para ingresar al sistema, incluyendo el uso de tarjetas bancarias (EMV) de débito, crédito y prepago, así como aplicaciones móviles, la tradicional tarjeta Metrobús, y otros medios digitales. Esta transformación busca que la experiencia de los usuarios sea más ágil y alineada con las tendencias actuales en las principales ciudades del mundo.

Para habilitar esta nueva etapa, durante el mes de junio se iniciará la instalación de los nuevos validadores, de manera progresiva, en estaciones del Metro de Panamá, buses de MiBus y Zonas Pagas. Estos equipos serán la base tecnológica para habilitar las innovaciones en el sistema de recaudo.

Otro de los avances más relevantes será la evolución hacia un sistema de saldo en línea o en la nube. Esto significa que, progresivamente, el saldo del usuario ya no dependerá únicamente de la información almacenada en la tarjeta Metrobús, sino que estará asociado a una cuenta virtual centralizada. Una vez instalados todos los validadores y culminado el proyecto de actualización, esta capacidad permitirá que los usuarios puedan utilizar el saldo de la recarga en línea de manera inmediata, sin requerir pasos adicionales, de una manera segura y eficiente, reduciendo riesgos asociados a pérdida o daño de tarjetas, y abriendo la puerta a nuevas funcionalidades digitales para los usuarios.

“Estamos dando un paso importante en la modernización tecnológica del transporte público, incorporando nuevas herramientas y soluciones que permitirán brindar una experiencia de movilización más ágil, segura, moderna y alineada con las tendencias de conectividad y pago que hoy demandan los usuarios. Esta evolución, desarrollada junto a SONDA como administrador financiero y tecnológico del Sistema Integrado de Transporte, fortalecerá la plataforma de recaudo en las líneas operativas del Metro de Panamá mediante la integración de nuevas tecnologías y alternativas de pago orientadas a facilitar el acceso al sistema y mejorar la experiencia diaria de movilización de miles de usuarios.”, destacó César A. Pinzón M. director general del Metro de Panamá.

Como responsables de la operación de la red de autobuses y las Zonas Pagas, para MiBus esta modernización tecnológica representa un paso importante hacia un servicio más integrado, ágil y eficiente para todos los usuarios.

“Nuestro compromiso diario es mejorar la experiencia de viaje de las miles de personas que utilizan nuestros buses. Con la incorporación de nuevos validadores y más opciones de pago, lograremos que viajar en bus sea una experiencia pensada directamente en el usuario. Sabemos que lo importante es el tiempo y la tranquilidad; por eso, con esta actualización, nos despedimos de las largas filas de recarga y de la frustración por no tener saldo para viajar. Al brindar mayor flexibilidad, esta modernización le otorga al pasajero un mejor control y manejo de su dinero, contribuyendo a un transporte público más moderno y eficiente.”, señaló Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de Mi Bus.

Por su parte, la ATTT destacó que este proceso forma parte de una visión integral para modernizar la movilidad urbana en el país. “Esta transformación tecnológica representa un hito fundamental en nuestra misión de modernizar el transporte público. No solo agiliza el acceso de los usuarios, sino que formaliza un sistema más seguro, inclusivo y adaptado a las exigencias de conectividad en beneficio de miles de panameños.”, afirmó Nicolás Brea, director general de la ATTT.

Durante este proceso, las entidades involucradas mantendrán una comunicación constante con los usuarios para explicar cada etapa del cambio, los medios de pago disponibles y la forma correcta de utilizarlos. El objetivo es acompañar la transición de manera clara, sencilla y ordenada.

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“Desde SONDA estamos acompañando esta transformación con una plataforma tecnológica más robusta, preparada para habilitar nuevos medios de pago, fortalecer la seguridad del sistema y mejorar la experiencia de los usuarios. Nuestro compromiso es seguir aportando tecnología que contribuya al desarrollo de una movilidad más moderna, eficiente y centrada en las personas.”, señaló Víctor Betancourt, gerente general de SONDA en Panamá.

Con este avance, la Ciudad de Panamá da un paso hacia un modelo de movilidad más flexible y conectado, en el que la tecnología facilita el acceso al transporte público y mejora la experiencia diaria de miles de usuarios.