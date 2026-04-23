ASEP investiga incidencia en el sistema eléctrico cumplimiento las normas; aplicará las medidas correspondientes

Ante el evento registrado en el sistema eléctrico la noche del 22 de abril del presente año, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informa a la ciudadanía que mantiene seguimiento a la situación.

El Centro Nacional de Despacho (CND – dependencia de ETESA), como operador del sistema, realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas del evento.

La ASEP velará por la debida verificación del incidente, el cumplimiento de la normativa y aplicará las medidas que correspondan, con el objetivo de proteger a los usuarios y fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

La noche de este miércoles 22 de abril, varios puntos de la ciudad de Panamá y de Panamá Oeste quedaron sin sevicio eléctrico por aproximadamente 35 minutos.

ENSA y Naturgy, las dos principales empresas encargadas de la distribución y comercialización de energía eléctrica en Panamá, se pronunciaron tras el apagón registrado.

El incidente impactó a clientes en diversos sectores de la capital, entre ellos San Francisco, Obarrio, Bella Vista, La Locería, Betania, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Calidonia, El Chorrillo, Amador y Santa Ana, señaló Naturgy, la noche de ayer.

Asimismo, en Panamá Oeste se reportaron interrupciones en zonas como Playa Leona, La Mitra, San Antonio y Nuevo Chorrillo.

El incidente se produjo tras la salida de dos unidades de la Generadora Gatún, explicaron en un comunicado.

Por su parte, ENSA indicó que la falla se dio en el sistema interconectado nacional, no atribuible a la Red de Distribución de ENSA.