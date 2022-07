Asoprof y los grupos populares no quieren otra 'mesa de mareo'

La Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y miembros de la Alianza Pueblo Unido Por la Vida, exigen al Gobierno asumir como Estado la crisis social y económica que vive el país.

Esto luego, que el Ministerio de Educación (Meduca) convocó a los manifestantes a una Mesa de Trabajo de Alto Nivel a partir de hoy 7 de julio en la provincia de Veraguas.

Abdiel Becerra, dirigente de la Asoprof, recordó a las autoridades que no se trata únicamente de un movimiento magisterial, las movilizaciones incluyen a trabajadores de todos los sectores, transportistas, productores y a la población en general.

Para Becerra la mesa de diálogo que hoy inicia en Santiago, es la misma que se ha instalado en la Presidencia de la República y que a la fecha no ha dado ninguna respuesta a los movimientos populares.

Becerra no descarta que se trate de otra 'mesa de mareo para bajar las aguas', donde las entidades involucradas no están representadas por los tomadores de decisiones del Gobierno.

Desde el pasado viernes, gremios magisteriales apoyados por diversos sectores, vienen realizando una serie de manifestaciones, además de un paro laboral para exigir la suspensión temporal del impuesto de importación del combustible, que permita frenar el incremento sostenido de los precios de bienes, servicios y la canasta básica.

El alto costo de los alimentos, medicinas, el precio del combustible, la falta de infraestructuras escolares, entre otros, serán los temas centrales de esta Mesa de Diálogo, además del pliego de peticiones que entregó la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Andepo) a las autoridades.'

Más de 800 mil estudiantes se verán afectados por el paro docente, el Meduca evalúa el impacto que tendrán estas acciones.



La Asoprof anunció concentraciones a partir de hoy en la Iglesia del Carmen en la ciudad de Panamá desde las 8:00 a.m., y en la Dirección Regional de Educación en Panamá Oeste.



La Asoprof no descarta respaldo contundente a esta protestas por parte de diferentes sindicatos de trabajadores y otros sectores a nivel nacional.



Docentes afirman que el Meduca, moralmente, no está en condición de cuestionar movilizaciones.