Calidad de las telefónicas será medida en encuesta

La Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) realizará una encuesta nacional para conocer la percepción de la población sobre la calidad del servicio que prestan las empresas de telecomunicaciones pública, celular, internet y televisión pagadas.

La empresa Ipsos TMG Panamá, S.A., será la encargada de realizar la encuesta a un costo de $57,780.00.

La encuesta será de carácter cuantitativo, a través de entrevistas personales (cara a cara), complementada con un análisis cualitativo de la percepción y el sentimiento de los usuarios en el entorno digital de las redes sociales.

Hasta el año 2024, estaban habilitadas 712 mil 677 líneas de telefonía básica, 4 mil teléfonos públicos, 6.1 millones de celulares, 779 mil 972 hogares con internet y 656 mil 738 con televisión pagada.

Se espera que la información obtenida permita a la Asep fortalecer sus funciones de regulación y fiscalización en un contexto de mercado competitivo y dinámico.