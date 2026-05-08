La Dirección de Comercio Local, Industrial y Agricultura de la Cámara de Comercio de Colón, encabezada por Rigoberto Hall, sostuvo una reunión con empresarios y profesionales colonenses, con el objetivo de evaluar propuestas y acciones dirigidas a la recuperación económica y comercial de la provincia.

Durante el encuentro se abordaron temas para el desarrollo de Colón, entre ellos el proyecto de Colón Puerto Libre, la deteriorada imagen de la ciudad y las alternativas que permitan impulsar nuevamente la actividad económica y atraer inversiones.

Los participantes también discutieron problemáticas que afectan diariamente a la población y al sector comercial, como el manejo de aguas residuales, los retenes y la falta de suministro de agua potable en distintos puntos de la provincia.

La reunión sirvió como espacio de intercambio de ideas y análisis, donde se destacó la necesidad de pasar de las conversaciones a soluciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de la ciudad y devolverle dinamismo económico a Colón.