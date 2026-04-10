Camacho habla de tinglado en la Fiscalía y forcejos con la Contraloría

El diputado del oficialista partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho señaló que parece "haber un forcejeo" entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, además lanzó un dardo expresando que en la Fiscalía habría un "tinglado".

La reacción de Camacho se da luego de la polémica entre Procuraduría de la Nación quien, a últimas horas del jueves, adelantó que iba a iniciar una investigación por la supuesta "irrupción" de funcionarios de la Contraloría a una diligencia de la Fiscalía Superior Anticorrupción.

"Es una especie de forcejeo de dos instituciones importante del Estado que se supone deben colaborar en la búsqueda de la verdad", dijo Camacho en Telemetro Reporta.

"Hay un tinglado en la fiscalía" prosiguió el diputado por el distrito de San Miguelito quien seguidamente añadió "yo no quiero entrar a formar parte de ese tinglado porque en el Ministerio Público no me quieren mucho".

Para Camacho el hecho trascendental de esta polémica es la sensación que a su jucio parece tener el Contralor Anel Flores sobre el trato que los funcionarios de la institución que él lidera estarían recibiendo de parte de la fiscalía.

"Aquí el hecho es que el contralor te dice: 'yo te estoy llevando los hechos que sustentan la denuncia (de supuesta corrupción en el gobierno PRD) y de repente, me siento como que tú me estás diciendo que soy yo el que cometió un delito, eso es lo que se percibe", reflexionó Camacho sobre esta polémica.

En ese sentido, el diputado expresó que a su juicio el contralor Flores se presenta en la sede de la Fiscalía Anticorrupción porque los funcionarios de esa entidad lo llamaron al sentirse "hostigados".

"No creo que el contralor llegó porque se le ocurrió, él llegó porque lo llamaron", disparó Camacho quien además expresó que no cree que Flores llegó pateando puertas.

De acuerdo a Capacho, Flores explicó que su presencia se debía a que "los funcionaros de la Contraloría estaban siendo sometidos a una declaración que a juicio del contralor, parecía más que todo un interrogatorio de una persona que está siendo investigada, cuando se supone que la participación de ellos (auditores) era para rendir el informe de los hallazgos que hicieron"

Finalmente, Camacho reiteró su desencanto con las actuaciones del procurador Luis Gómez, ya que a su juicio este no ha depurado una institución que según él está llamada a buscar la verdad.