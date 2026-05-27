Conflicto comercial Panamá-Costa Rica: Las razones del bloqueo a productos agroindustriales

El conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica tiene sus raíces en una disputa de años que comenzó con la exportación de productos agrícolas y agroindustriales al vecino país.

Antonio Fletcher, expresidente de la Comisión Nacional de la Empresa Privada (CONEP), hizo un balance de las relaciones bilaterales entre ambos países, en el noticiero matutino de Telemetro Reporta.

Fletcher indicó que Costa Rica creó barreras no arancelarias cuando Panamá evolucionó en algunos sectores productivos.

"Este tipo de barreras no arancelarias pasaron de un enfoque comercial y se convirtieron en filtros sanitarios, probablemente el principal obstáculo que hemos tenido a través de los años, y que no ha sido posible resolver", sostuvo Fletcher.

Agregó que los tiempos han cambiado, particularmente la relación estratégica que tienen Panamá y Costa Rica. Esa relación debe ser interpretada como una a largo plazo, pero lamentablemente es desequilibrada.

"Nuestra balanza comercial con Costa Rica es totalmente deficitaria. Ellos exportan casi ocho veces más de lo que Panamá exporta. Nosotros estamos por el orden de los 40 a 45 millones al año; ellos exportan arriba de 400 millones; lógico, ahí se ve el desbalance".

A juicio de Fletcher, las barreras comerciales no deben convertirse en barreras políticas; por eso deben resolver el problema a nivel comercial.

"Es cierto, hay una presión de los sectores productivos panameño y costarricense; ambos están presionando para el libre ejercicio comercial y que las reglas estén lo más claras posible", manifestó el exdirectivo de Conep.

Fletcher espera que haya oportunidad de darle solución a los problemas que están enfrentando, no de manera coyuntural, sino estructural.

Finalmente, Fletcher indicó que la reunión del martes entre los ministros de Exteriores Manuel Tovar de Costa Rica y Javier Martínez Acha, de Panamá, fue positiva y es característica de la relación tradicional con el país vecino.