Estados Unidos aporta $3 millones para restaurar el Darién

El presidente José Raúl Mulino y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, participaron este miércoles en la ceremonia de graduación de 285 nuevos agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y 39 inspectores de Migración.

Durante el evento estuvo marcado por el anuncio de una cooperación de $3 millones entre Estados Unidos y el Ministerio de Ambiente de Panamá, destinada a la restauración de la región del Darién. Los fondos se emplearán en la remoción de desechos, el manejo de aguas residuales y la recuperación de áreas afectadas, con el objetivo de mejorar la salud pública y la calidad de vida de las comunidades locales.

Por otro lado el embajador Cabrera destacó que esta iniciativa refleja la continuidad de la cooperación bilateral en materia de seguridad y desarrollo sostenible. “Este esfuerzo no solo atiende los daños ambientales, sino que reafirma la alianza entre nuestros países para garantizar fronteras seguras y comunidades más prósperas”, señaló.

Asimismo, esta colaboración se suma a más de un año de trabajo conjunto entre Panamá y Estados Unidos en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, incluyendo el combate contra el narcotráfico y la migración irregular.

Por otra parte, el presidente Mulino subrayó que la graduación de los nuevos agentes representa un paso firme en la consolidación de la estrategia nacional de seguridad, mientras que el aporte ambiental complementa la visión de un Darién más seguro y con mejores condiciones de vida.

Además, el Ministerio Público y las autoridades competentes continuarán reforzando la vigilancia en la zona, mientras se avanza en proyectos de restauración que buscan devolverle a la región su potencial ecológico y social.

Con este anuncio, Panamá y Estados Unidos ratifican su compromiso de trabajar juntos en la defensa de la soberanía, la protección del medio ambiente y la construcción de un futuro más seguro para las familias que habitan en Darién.

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