¿Conflicto de intereses? Ministro de Salud Fernando Boyd Galindo niega nexos con empresa proveedora del Minsa

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, salió al paso de los cuestionamientos públicos y rechazó mantener cualquier tipo de relación comercial o vínculo actual con la empresa de la cual fue socio fundador (Bio Materiales, S.A.), la cual participa activamente en licitaciones millonarias con el Ministerio de Salud (Minsa).

Boyd Galindo defendió la trayectoria de la compañía y explicó la realidad de su situación frente a las sospechas de un presunto conflicto de intereses en la adjudicación de contratos estatales.

"Me dolió, pero tuve que desprenderme de la compañía"

El jefe de la cartera de Salud relató que la empresa en cuestión fue un proyecto que él vio crecer desde sus cimientos en el sector privado. Sin embargo, enfatizó que su salida de la junta de socios se dio al asumir las riendas del ministerio.

"Esa empresa yo la creé desde un cajón de un escritorio y fue creciendo... Desafortunadamente para mí, porque me dolió, tuve que desprenderme de la compañía cuando tomé mi posición de ministro en el año 2024 y no tengo ningún tipo de relación con mi socio de toda la vida", aseguró Boyd Galindo.

Según el ministro, la empresa lleva 35 años vendiéndole al Gobierno debido a que el sector público representa una parte importante de su cartera de clientes. Por ende, argumentó que su llegada al Minsa no debería paralizar las operaciones comerciales de una entidad privada con décadas de experiencia en el mercado.

Defensa a la transparencia de las licitaciones

Al ser cuestionado sobre la participación de su antigua firma en los actos públicos actuales, Boyd Galindo fue enfático en que los procesos se realizan en "buena lid".

"Ellos seguirán participando porque yo no puedo evitar ni decirle a mi exsocio que quiebre la compañía porque soy ministro, eso sería absurdo", declaró.

El ministro considera que lo que se debe hacer es buscar los actos públicos, ver cómo se dieron y si fueron transparentes.

Dijo que se debe buscar los productos provistos por la compañía y verificar si son adecuados y de primera calidad.

El funcionario concluyó recordando que trabajó toda su vida en la empresa privada.