Contralor Flores fiscaliza policlínica J.J. Vallarino

El contralor general de la República, Anel Flores, realizó un recorrido por la policlínica Dr. J.J. Vallarino como parte de las acciones de fiscalización que se desarrollan en distintas instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS). La visita estuvo enfocada en verificar la calidad de la atención, la entrega de medicamentos y los tiempos de espera de los pacientes.

Durante la inspección, Flores informó que el abastecimiento de medicamentos en el centro se mantiene en niveles cercanos al 94%, cifra que consideró positiva para garantizar la continuidad del servicio. Además, resaltó que los tiempos de espera han disminuido de manera significativa, pasando de dos o tres horas a un promedio de 30 minutos.

Por otro lado, el contralor subrayó que la fiscalización busca asegurar que los ciudadanos reciban la atención médica que les corresponde, recordando que el sistema de la CSS funciona bajo un modelo de prepago, en el que cada trabajador aporta de su salario para acceder a consultas y medicamentos.

En cuanto al personal médico, Flores señaló que se observó un volumen importante de pacientes en espera y llamó a los doctores a cumplir con sus horarios de trabajo, atendiendo a los asegurados dentro de las jornadas establecidas, tal como ocurre en cualquier otra profesión.

Asimismo, indicó que pudo conversar con algunos pacientes, quienes en su mayoría reconocieron mejoras en los tiempos de atención respecto a meses anteriores, aunque aclaró que la muestra fue limitada debido a la cantidad de personas presentes en la instalación.

Uno de los puntos más sensibles, según el contralor, sigue siendo la asignación de citas médicas. Explicó que muchos pacientes deben acudir desde muy temprano y, aun así, enfrentan reprogramaciones o largas esperas que pueden extenderse por semanas, situación que calificó como “imperdonable”.

Flores reiteró que estos casos no deberían ocurrir dentro del sistema, ya que afectan directamente la confianza de los asegurados y retrasan el acceso oportuno a la atención médica.