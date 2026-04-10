Contraloría desmiente al Ministerio Público y asegura que no irrumpieron ninguna diligencia

La Contraloría General de la República asegura que en ningún momento, funcionarios de esa institución ni el Contralor Anel Flores, han irrumpido en ninguna diligencia que adelanta el Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso.

La reacción de la Contraloría se da luego que la Procuraduría General de la Nación anunció, la noche el jueves, la apertura de una investigación penal por un hecho ocurrido en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde según aseguran se interrumpió una diligencia que involucraba a auditores de la Contraloría.

Aunque el Ministerio Público no mencionó el nombre del Contralor, más temprano circuló un video en el que se observa a Flores ingresar, junto a otros funcionarios de la Contraloría, a esa fiscalía.

En ese sentido, la Contraloría explicó que la presencia de Flores en las instalaciones de la Fiscalía respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados por un período prolongado, superior a ocho horas, en el marco de actuaciones que generaban inquietud sobre el alcance y la forma de dichas diligencias.

Añade esa institución que "las investigaciones son parte fundamental del Estado de derecho y deben desarrollarse con estricto apego al debido proceso y pleno respeto a las funciones de cada institución".

Destaca la Contraloría que "resulta importante que también se garantice que los servidores públicos que cumplen labores de fiscalización puedan ejercer sus funciones sin que se generen interpretaciones que afecten su trabajo técnico".

"Los panameños han sido testigos del esfuerzo sostenido de esta institución por fortalecer los mecanismos de control, documentar posibles irregularidades y trasladar oportunamente la información a las autoridades competentes, siempre en defensa del interés público", asegura la Contraloría en su comunicado.

Además, la Contraloría dijo estar dispuesta a colaborar con todas las instancias del Estado, dentro del marco de la ley, promoviendo una actuación coordinada que fortalezca la institucionalidad y la confianza ciudadana.