La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) admitió un nuevo reclamo del consorcio Istmo Green Panamá con lo que detuvo la licitación para contratar a empresas que se encargarán de recoger la basura en 19 corregimientos de la capital.

De acuerdo con la DGCP, la acción de reclamo cumple con las formalidades establecidas en la ley de Contrataciones Públicas por lo que fue admitida.

Ordenó la suspensión del Acto Público N° 2025-2-98-0-08-LV-006922, mientras se pronuncia con respecto al reclamo.

La DGCP recordó que el segundo informe de la comisión evaluadora de esta licitación fue anulado totalmente, debido a las deficiencias procedimentales en que incurrió la comisión, por lo que se puede presentar el reclamo contra el tercer informe sin la colocación de fianza.

La expectativa está puesta en la decisión que tome la entidad reguladora, la que podría cambiar el destino de la licitación.

La comisión evaluadora, en su último informe, no evaluó la propuesta de Istmo Green, bajo el argumento de que no cumplió con requisitos establecidos en el pliego de cargos.

En gran parte de su reclamo, Istmo Green brinda sus argumentos sobre lo que considera incumplimientos al pliego de cargos de parte del otro consorcio y que no fueron tomados en cuenta por la comisión evaluadora al momento de emitir su informe.'



Contrataciones Públicas debe pronunciarse sobre la viabilidad del reclamo o no. Si favorece a la AAUD lo siguiente sería la adjudicación.



Si, por el contrario, le da la razón a la empresa podría ordenar la conformación de una nueva comisión evaluadora que entregue otro informe.



Se escogen a las empresas que recogerán los desechos en tres zonas de la capital por siete años.



El acto público tiene 7 meses de haberse convocado sin que hasta el momento se haya podido adjudicar los contratos a las empresas. La disputa en una zona ha generado la dilatación.

Por otra parte, expresa que su descalificación carece de fundamento legal, asegurando que presentó toda la información requerida en el pliego de cargos.

El consorcio Istmo Green está integrado por las empresa Covelia Panamá y las colombianas Promocali S.A.S., Promovalle S.A.S. y Servicios Ambientales.

Dentro del acto público también presentó propuesta para recoger la basura en la zona 2, compuesta por los corregimientos de Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco.

La disputa se registra en la zona 4, constituida por Tocumen, Pedregal, Mañanitas, Juan Díaz, Las Garzas, San Martín, 24 de diciembre y Pacora.

En dicha zona también compitió el consorcio Aseo del Este, el cual lo conforman las empresas Pronto Aseo y Relleno, Transporte y Equipo (Retraneq, S.A.).

De estas empresas, Covelia Panamá y Pronto Aseo tuvieron contratos anteriores con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para limpiar parte del distrito capital.

Este acto público fue convocado el 18 de junio de 2025 y en las especificaciones técnicas se plasma que se ha identificado retos que afectan la operatividad del sistema como el incremento sostenido en la generación de residuos sólidos.

Otros retos son la expansión urbana y la complejidad logística de las rutas.

La combinación de factores ha generado presión sobre la capacidad operativa existente, reconoce la AAUD.

Por día se generan en la capital hasta 2,900 toneladas de desechos, lo que equivale a 1.2 kg por persona.