CSS declara estado de emergencia institucional tras sismo

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que su junta directiva autorizó al director general, Dino Mon Vásquez, a declarar el estado de emergencia institucional.

La medida, según el subdirector general de la entidad, Rogelio Gorndón, busca agilizar los procesos de compra, contratación y rehabilitación de infraestructuras para restablecer al 100% los servicios de salud y garantizar la atención oportuna de la población asegurada en las zonas afectadas.

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Esta decisión se adopta tras el sismo registrado el pasado viernes 9 de octubre, el cual provocó afectaciones en diversos puntos del país y generó daños en estructuras del sistema de salud ubicadas en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Panamá.

Reanudación gradual de atenciones en el Hospital de Chitré y reprogramaciones

Como parte de las acciones de contingencia, la institución comunicó la reapertura de la consulta externa y la atención de pacientes regulares en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de Chitré, en la provincia de Herrera, a partir de este miércoles 14 de octubre bajo un esquema de aforo limitado.

La reorganización de los servicios en dicha instalación de salud contempla los siguientes puntos:

- Traslado a salas: Los pacientes serán reubicados en salas de hospitalización una vez concluyan los trabajos de limpieza, desinfección y acondicionamiento profundo.

- Procedimientos quirúrgicos: Las cirugías electivas y ambulatorias se retomarán a partir del lunes 19 de octubre.

- Citas suspendidas: Se procederá con la reprogramación de las citas que fueron suspendidas, incluyendo las correspondientes a la Policlínica Presidente Remón.

- Servicio de hemodiálisis: Se mantiene sin interrupciones el plan de contingencia de hemodiálisis, aplicando un horario especial en Soná y Santiago, logrando atender al 100% de los pacientes.

Evaluación de la Policlínica Presidente Remón por el Comando Sur de EE. UU.

En el marco de las evaluaciones técnicas, una delegación de búsqueda y rescate urbano del Comando Sur de los Estados Unidos realizó una inspección especializada en los dos edificios que conforman la Policlínica Presidente Remón, ubicada en Calle 17, edificación que el pasado 12 de octubre cumplió 71 años de servicio.

El equipo especializado, enfocado en evaluar daños críticos en estructuras urbanas tras desastres naturales, recorrió los diferentes pisos del inmueble con el propósito de estudiar el estado de la edificación. Los especialistas del Comando Sur entregarán un informe con recomendaciones de seguridad para guiar las decisiones sobre la estructura.