CSS suspende consultas y cierra instalaciones de salud de forma temporal tras sismo

Ante las afectaciones provocadas por el reciente sismo en varias infraestructuras del país, la Caja de Seguro Social (CSS) anunció una serie de medidas preventivas y ajustes temporales en la atención médica para salvaguardar la integridad de pacientes y personal técnico.

Autoridades de la institución explicaron que se están realizando las evaluaciones técnicas e inspecciones estructurales pertinentes, por lo que diversos servicios han sido suspendidos o reprogramados.

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Instalaciones que permanecerán cerradas

Se solicita a la ciudadanía no acudir a los siguientes centros hasta nuevo aviso:

Ciudad de Panamá: Policlínica Presidente Remón.

Herrera: Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego (Chitré) y el Centro de Atención, Promoción y Prevención en Salud (CAPPS) de Los Pozos.

Los Santos: Unidad Local de Atención Primaria de Salud (ULAPS) de Tonosí.

Situación del servicio por provincias

Herrera y Los Santos

Consulta externa: Suspende atención durante este lunes y martes. Las citas serán reprogramadas.

Urgencias: Los cuartos de urgencias se mantendrán operativos únicamente para emergencias médicas.

Coclé

Afectaciones en consulta externa: Suspendida el lunes en la Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña (Penonomé), y suspendida lunes y martes en el Hospital Dr. Rafael Estévez (Aguadulce). Los servicios de urgencias de ambos nosocomios operan de forma habitual.

Atención normal: Policlínica San Juan de Dios (Natá), Policlínica Especializada Dr. Manuel de Jesús Rojas (Aguadulce) y CAPPS de La Pintada prestan servicio con regularidad.

Veraguas

Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez (Santiago) y el Hospital Dr. Ezequiel Abadía (Soná) ofrecen atención parcial mientras culminan las inspecciones técnicas de seguridad.

Complejos hospitalarios de Chepo y Colón

En el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero y el Hospital de Chepo se han suspendido las cirugías electivas de lunes y martes. La CSS contactará directamente a los pacientes para la reprogramación de sus intervenciones.

Resto del país y agencias

Las unidades ejecutoras de Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Este, Bocas del Toro, Chiriquí y Colón continúan operando regularmente (a excepción de las cirugías electivas en Chepo y el Hospital Amador Guerrero).

Las agencias administrativas de Santiago y Boquete permanecen cerradas sin atención al público.

Recomendaciones a la ciudadanía

La CSS reiteró que la prioridad absoluta es la seguridad de los usuarios y colaboradores. Asimismo, hizo un llamado vehemente a la población a hacer un uso responsable de los servicios de salud y acudir a los cuartos de urgencias exclusivamente en caso de una necesidad médica real e inmediata, evitando así la saturación de los sistemas.

Nuevos avisos sobre la reapertura e inicio de citas se comunicarán de manera oportuna mediante las redes oficiales y canales institucionales de la CSS.