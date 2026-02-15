De 600 aspirantes a veterinarios en la UP, solo 50 consiguieron cupo

El ingreso a la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá constituye un desafío para los aspirantes tomando en cuenta que solo se asignan unos 50 cupos al año.

De acuerdo con información de la máxima casa de estudios del país, la alta demanda supera ampliamente la capacidad actual de admisión.

El decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, Alexander Pérez, informó que en el más reciente proceso de admisión se registraron alrededor de 600 aplicaciones, de los cuales solo 50 obtuvieron cupo.

A esta cifra se suman algunos cupos adicionales para estudiantes que realizan cambio de facultad o para profesionales que desean cursar la carrera como segunda profesión, alcanzando un total aproximado de 52 estudiantes admitidos.

“El interés por la carrera es muy alto, pero trabajamos por cupos. Actualmente no contamos con la capacidad física, presupuestaria ni con el número de profesores necesarios para ampliar el ingreso", dijo Pérez.

No obstante, en el futuro la aspiración de la facultad es llegar a 100 cupos por año.

Pérez destacó que la facultad mantiene la licenciatura y el doctorado en Medicina Veterinaria, y que este año se dará inicio formal a la Maestría en Clínica y Cirugía de Caninos y Felinos.

“Esta maestría ya fue ofertada el año pasado y actualmente contamos con candidatos en proceso de selección. Además, estamos ajustando la estructura del plan de estudios, por lo que este año inicia oficialmente el programa”, detalló.

Con respecto al Hospital de Mascotas que construye el Gobierno, Pérez dijo que representará un aporte significativo tanto para la salud animal como para la formación académica de futuros médicos veterinarios.

Actualmente, Panamá no cuenta con instalaciones públicas de este tipo, lo que obliga a muchos estudiantes a realizar sus prácticas principalmente con animales de granja.

“Los estudiantes de veterinaria deben cumplir rotaciones obligatorias, no solo en campo y fincas, sino también en clínicas de pequeñas especies, donde adquieren experiencia directa”, añadió.

