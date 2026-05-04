De paso en paso avanza proceso de adjudicación de computadoras

Las pretensiones del Ministerio de Educación (Meduca) por otorgar computadoras portátiles a estudiantes y docentes ha ido caminando paso a paso.

En un primer acto público, fueron adjudicadas las computadoras del personal docente, mientras que en una segunda convocatoria solo se pudo adjudicar las licencias del sistema operativo.

Esto indica que se tendrá que realizar una tercera convocatoria para poder adjudicar las computadoras a más de medio millón de estudiantes.

En la segunda convocatoria de la licitación, la empresa GBM de Panamá, S.A. se hizo con el contrato para suministrar 21 mil licencias Microsoft M365 por $4.4 millones.

Fue la única empresa que presentó propuesta para este renglón.

En tanto, a pesar de que tres empresas presentaron propuestas para las computadoras de los estudiantes, el Meduca declaró desierto el acto público.

Esto se debió a que las propuestas fueron rechazadas de plano, en el mismo acto de apertura.

54

mil computadoras serán distribuidas a educadores del sector oficial. 21

mil licencias Microsoft M365 serán compradas por monto de $4.4 millones.

En el caso de IS Group que presentó propuesta por $304.1 millones, no presentó fianza de propuesta.

En tanto, la propuesta de Cable & Wireless, que fue por $378.2 millones, fue descalificada por estar onerosa, al rebasar el 10% del precio de referencia.

Sobre la propuesta del consorcio IA para Todos, que ascendió a $260.3 millones, entregó una fianza de propuesta cuya vigencia no cumplió con lo exigido en el pliego de cargos.

En la primera licitación, cuya apertura de propuestas fue el pasado 20 de enero, no se presentaron propuestas para las computadoras de los estudiantes.

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Refrendo

El pasado 16 de abril, la Contraloría General de la República refrendó el contrato entre el Ministerio de Educación (Meduca) y la empresa IS Group, S.A. para dotar de computadoras a los educadores.

Son 54 mil computadoras portátiles que distribuirá la compañía al personal docente por un monto global de $28.4 millones.