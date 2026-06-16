Dengue en Panamá: hospitalizaciones disminuyen 26% en 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, hasta la semana epidemiológica No. 21 —del 24 al 30 de mayo—, se han contabilizado 2,857 casos acumulados de dengue en el país. Aunque la cifra refleja la persistencia de la enfermedad, las autoridades destacan que la situación se mantiene bajo control gracias a las acciones de prevención y vigilancia.

El reporte oficial precisa que 2,512 casos corresponden a pacientes sin signos de alarma, mientras que 327 presentan complicaciones moderadas y 18 han sido clasificados como dengue grave. Este desglose permite dimensionar la magnitud del problema y orientar las estrategias de atención médica.

Asimismo, la distribución geográfica evidencia que la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de contagios, con 710 casos, seguida por Colón con 533 y Bocas del Toro con 292. Otras provincias como Panamá Oeste, San Miguelito y Panamá Este también figuran entre las más afectadas, mientras que Darién y Ngäbe-Buglé registran cifras menores.

Por otro lado, el informe subraya un dato alentador: las hospitalizaciones han disminuido en un 26% respecto al mismo periodo de 2025. En lo que va del año se contabilizan 353 ingresos hospitalarios, frente a los 471 registrados el año anterior, lo que refleja un impacto positivo de las medidas de control implementadas.

Sin embargo, la reducción en hospitalizaciones no ha evitado que el número de defunciones aumente ligeramente. Con la incorporación de un nuevo fallecimiento en Los Santos, el total nacional asciende a nueve muertes, distribuidas principalmente en Bocas del Toro y Los Santos, con tres casos cada una. Coclé, Colón y Panamá Norte reportan un deceso por provincia.

En cuanto a la tasa de incidencia, el Minsa indicó que se ubica en 60.5 casos por cada 100 mil habitantes. Los corregimientos de Tocumen, Puerto Pilón y Veracruz superan los 100 contagios, mientras que el grupo etario más afectado continúa siendo el de 10 a 14 años, con una tasa de 89.8 casos por cada 100 mil habitantes.

De igual manera, las autoridades sanitarias recalcan que, aunque la tendencia general es decreciente, la ciudadanía no debe bajar la guardia. La eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti sigue siendo la principal herramienta para evitar la propagación del virus, junto con el manejo adecuado de depósitos de agua.

El Minsa recordó que ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso o malestar general, es indispensable acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación. Con estas recomendaciones, se busca prevenir complicaciones y mantener la reducción de hospitalizaciones que se ha logrado en comparación con el año anterior.