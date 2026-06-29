Dormir con la televisión encendida: ¿Por qué este hábito afecta tu salud y cómo solucionarlo?

Dormir con la televisión encendida toda la noche es una práctica común en muchos hogares panameños, a menudo utilizada como un mecanismo para conciliar el sueño mediante el ruido de fondo. Sin embargo, diversos estudios de medicina del sueño demuestran que este hábito altera los ritmos circadianos y deteriora la calidad del descanso.

La exposición prolongada a la luz artificial y a los estímulos sonoros intermitentes durante la madrugada impide que el cerebro alcance las fases de sueño profundo necesarias para la restauración celular y cognitiva. A largo plazo, esta falta de descanso reparador incrementa el riesgo de padecer fatiga crónica, problemas de concentración y trastornos metabólicos.

El principal factor perjudicial de mantener las pantallas encendidas en la habitación es la emisión de luz azul. El cerebro humano regula los ciclos de vigilia y sueño guiándose por la iluminación ambiental; la presencia de luz estimula las células de la retina, enviando una señal al hipotálamo para suspender la producción de melatonina, que es la hormona encargada de inducir el descanso.

Cuando la televisión permanece encendida, el cuerpo interpreta que aún es de día. Aunque la persona logre quedarse dormida, los destellos y variaciones de brillo atraviesan los párpados, fragmentando el sueño y reduciendo drásticamente el tiempo de permanencia en la fase REM (movimiento ocular rápido). Como consecuencia, el individuo despierta con una sensación de cansancio persistente.

Contaminación acústica y fragmentación del sueño

A diferencia del ruido blanco, que se caracteriza por ser constante y monótono, el audio de los programas de televisión, películas o noticieros presenta cambios bruscos de volumen, tono y ritmo. Estos estímulos auditivos mantienen el sistema nervioso en un estado de alerta latente.

El cerebro continúa procesando los sonidos del entorno mientras dormimos. Los picos de volumen provocados por comerciales o efectos de sonido generan microdespertares, que son interrupciones de pocos segundos de las que el durmiente rara vez es consciente, pero que rompen la continuidad del ciclo del sueño, elevando los niveles de cortisol (la hormona del estrés) durante la noche.

Especialistas coinciden en la necesidad de retirar los dispositivos electrónicos de las habitaciones para preservar la higiene del sueño y prevenir afectaciones neurológicas.

Mencionan que la exposición a la luz de las pantallas altera el reloj biológico central. En Panamá se registra una alta incidencia de pacientes que consultan por insomnio o cansancio diurno crónico, y al evaluar sus hábitos, se encuentra que la televisión o el celular permanecen encendidos en el cuarto.

"El cerebro necesita oscuridad total para liberar la cantidad óptima de melatonina y permitir una verdadera reparación neuronal", señalan especialista en medicina del sueño.

Por su parte, los expertos en psicología clínica asocian este hábito con dificultades en la gestión del estrés y la ansiedad antes de dormir.

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"Muchas personas utilizan la televisión como un distractor para no enfrentar los pensamientos o la ansiedad al final del día. El problema es que este estímulo mantiene la mente activa en lugar de relajarla. Lo recomendable es sustituir la pantalla por técnicas de respiración, lectura en papel o música instrumental suave con temporizador de apagado automático", afirmaron.

Recomendaciones para mejorar la higiene del sueño

Modificar la rutina nocturna es indispensable para revertir los efectos negativos de este hábito y asegurar un descanso de calidad.

- Establecer un toque de queda tecnológico: Apagar la televisión y los dispositivos móviles al menos 30 minutos antes de acostarse para permitir que el cuerpo inicie la producción natural de melatonina.

- Utilizar el temporizador de apagado: Si se encuentra en un proceso de transición para dejar este hábito, configure la función de apagado automático de su televisor a un máximo de 15 o 30 minutos.

- Acondicionar el entorno: Mantener la habitación oscura, fresca y lo más silenciosa posible, garantizando que el espacio esté destinado exclusivamente al descanso.

Información redactada en colaboración con IA