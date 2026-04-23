El auge de las mujeres en la ingeniería biomédica

La ingeniería biomédica es una disciplina que aplica los conocimientos de la ingeniería para dar solución a problemas en el ámbito de la salud, contribuyendo directamente a mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad de los pacientes.

En Panamá, esta carrera ha experimentado una evolución significativa en las últimas décadas, especialmente en la participación femenina, lo que refleja un cambio en la percepción social sobre el papel de la mujer.

Las primeras promociones de ingenieros biomédicos estuvieron integradas en su mayoría por hombres. Históricamente, por cada siete hombres que estudiaban esta carrera, solo una mujer estaba en ese grupo.

Ernesto Ibarra, presidente del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), explicó que las primeras promociones de ingenieros biomédicos en Panamá estaban conformadas por profesionales graduados en el extranjero, ya que el país no contaba con programas académicos especializados en esta área.

Fue en el año 1999 cuando la ingeniería biomédica comenzó a dictarse formalmente en Panamá. En la Universidad Latina, la ingeniería biomédica posteriormente, en la Universidad Especializada de las Américas, el técnico.

Participación femenina

Hoy día las cifras muestran cómo las mujeres se han interesado en este campo. Actualmente, alrededor del 60 % de los estudiantes de ingeniería biomédica son mujeres, mientras que el 40 % son hombres, lo que convierte a esta especialidad en una de las ingenierías con mayor representación femenina en el país, señaló Ibarra.

Las mujeres están ocupando cargos de jefatura en hospitales como el Oncológico Nacional, The Panamá Clinic, San Fernando, y en todos los hospitales pediátricos del país son jefas, manifestó Ibarra.'



Hace 27 años que se están formando ingenieros biomédicos en Panamá. Entre esas mujeres.



Las primeras promociones en su mayoría fueron solo hombres, posteriormente por cada siete hombres una mujer.



La obligación de los biomédicos es atender a todos los equipos y dispositivos biomédicos.

Un rol esencial

La ingeniería biomédica cumple una función fundamental en los hospitales y centros de salud, ya que garantiza que los equipos médicos funcionen correctamente y cumplan con los estándares de seguridad establecidos.

Todos los dispositivos médicos siguen procedimientos técnicos definidos por los fabricantes, y es el ingeniero biomédico quien verifica que estos se cumplan antes de que los equipos sean utilizados en la atención de los pacientes, sostuvo el ingeniero.

Entre los equipos que requieren la intervención de estos especialistas se encuentran los sistemas de hemodiálisis utilizados en pacientes con enfermedades renales, los aceleradores lineales empleados en tratamientos contra el cáncer, los marcapasos y los implantes cocleares colocados durante procedimientos quirúrgicos, así como los monitores de signos vitales en las unidades de cuidados intensivos.

El crecimiento de la ingeniería biomédica en Panamá refleja el avance de la ciencia y la tecnología en el sector salud, así como la necesidad de profesionales altamente capacitados para responder a los nuevos desafíos médicos. Más allá de las cifras, este cambio en la disciplina refleja el papel protagónico de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología e ingeniería.