El Mop mantiene el veto pesado en el puente de las Américas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reafirmó hoy que la restricción de carga para vehículos pesados se mantendrá vigente y sin cambios en el puente de las Américas. La decisión fue comunicada oficialmente tras una intensa reunión con representantes del transporte de Panamá Oeste, quienes llegaron con un pliego de peticiones bajo el brazo exigiendo el libre tránsito por la emblemática estructura.

Sin embargo, los argumentos técnicos pesaron más que las exigencias del gremio.

Una losa que no aguanta más: Desde 1962 sin cambios

La limitación actual, que prohíbe estrictamente el paso de vehículos con un peso superior a las diez toneladas, no es caprichosa; responde directamente al preocupante deterioro estructural de la losa de rodamiento, destaca la institución.

Karen Caballero, subdirectora nacional de Estudios y Diseños del Mop, recordó un dato alarmante: dicha losa mantiene su composición original desde la inauguración del puente en 1962. Al no haber sido reemplazada en más de seis décadas, cualquier exceso de peso continuo compromete seriamente la seguridad vial y la estabilidad de la estructura.

Denuncian "competencia desleal" por los Coaster

El encuentro no estuvo exento de polémica. Al ver que la respuesta para los autobuses grandes seguía siendo un "no", los transportistas de Panamá Oeste arremetieron contra otros sectores del transporte.

El gremio manifestó que la normativa actual genera una "competencia desleal" en las rutas hacia el Oeste. Por ello, solicitaron formalmente que, si se va a mantener la restricción de peso, esta se aplique también a los autobuses tipo Coaster, los cuales actualmente sí tienen permitido circular por el puente.

Ante este fuerte reclamo, el secretario general del Mop, Ricardo Enrique Icaza, se comprometió a realizar una evaluación técnica detallada de la propuesta y a establecer mesas de coordinación con otras instituciones del Estado para buscar una salida a la problemática.

¿Cuándo habrá una solución definitiva?

El MOP dejó claro que no se tomarán decisiones a la ligera ni habrá cambios definitivos hasta contar con datos científicos precisos. La hoja de ruta de las autoridades está fijada a mediano plazo.

Estudio en marcha: Para finales de 2026, el Mop y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevén recibir los resultados de un estudio técnico integral contratado para evaluar el estado real tanto del puente de las Américas como del puente Centenario.

Mantenimiento: Este informe final será el que defina las próximas acciones de monitoreo preventivo y mantenimiento correctivo para ambas infraestructuras.

