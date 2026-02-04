El nuevo Instituto Oncológico, diseñado para la atención del primer mundo

El nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud se construirá respetando las especificaciones técnicas exigidas por el patronato del Instituto Oncológico Nacional, así lo aseguró Marcos Jones, director de prestaciones médicas de la Caja de Seguro Social.

"La CSS ha respetado las especificaciones técnicas exigidas por el Patronato del Instituto Oncológico y su grupo técnico está diseñado para la atención del primer mundo", dijo Jones.

Y es que este nuevo inmueble tendrá nueve pisos con 92 consultorios en más de 15 especialidades y en el mismo se invertirán $72 millones que debe estar listo en 26 meses

Se informó que el nuevo edificio tendrá sala de quimioterapia con 80 sillones, 6 camas y estacionamientos para 272 vehículos.

"Se está construyendo este nuevo edificio de nueve pisos para traer desde el Instituto Oncológico todos los servicios de quimioterapia, laboratorio, patología y farmacia oncológica que tendrá la última tecnología.

No obstante, precisó que en la sede de Ancón va a seguir funcionando los servicios quirúrgicos y cuidados intensivos, así como los dos aceleradores lineales para brindar radioterapia.

Jones señaló que los servicios de oncología son integrados y explicó de que esta se diera, el tiempo de espera para la radioterapia estaba al rededor de cuatro meses en horario de 5:00 a.m. hasta 10:00 p.m.

"Actualmente llevamos más de 350 pacientes tratados de cáncer de mama y próstata y se da de 7:00 am a 5:00 p.m.", expresó.

"Los tiempos de espera se han reducido drásticamente y gracias al liderazgo del Instituto Oncológico estamos poniendo a funcionar el nuevo acelerador lineal que funciona con resonancia. Vamos a tener ocho aseladores lineales con lo que esperamos superar y vamos a tener mejor tiempo de espera que las clínicas privadas", precisó.