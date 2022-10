Empresarios están preocupados de ser 'enjuiciados' en nueva fase del diálogo

El Gobierno intenta reactivar en el día de hoy el conocido diálogo de la mesa única, con un sector empresarial reacio a participar, por temor a ser 'enjuiciado' por los otros actores de este esfuerzo.

Los líderes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quienes desconocieron los acuerdos de la primera fase del diálogo, celebrada en Penonomé, plantearon que no existen igualdad de condiciones para participar en una segunda etapa.

"Nosotros creemos que lo que se dio en la fase uno no fue un diálogo; lo dijimos una y otra vez. Si nosotros pensamos que podemos construir un país democrático a través de la ofensa, de las ocurrencias y no de las ideas, a través del cierre de calles, de las amenazas, de la afectación del derecho de terceros, entonces lo que queremos hacer es una anarquía organizada y eso no podemos aceptarlo", planteó Rubén Castillo, presidente del Conep.

El concejo empresarial rechaza las condiciones actuales porque son asimétricas, iniciando con la conformación del diálogo, en el que participarían las tres alianzas de sectores de trabajadores, indígenas y profesionales que estuvieron en Penonomé contra una sola representación de los empresarios.

Por otra parte, cuestionaron que la agenda de la segunda fase, ya fue definida en la conclusión de la primera etapa, sin su participación.

Además, advirtieron que la misma metodología utilizada en Penonomé se quiere imponer en esta nueva fase, lo que ellos rechazan.

Castillo adelantó que no participarán en la reunión de hoy, porque no han recibido respuesta al pliego de peticiones que entregaron a la iglesia, facilitador de la primera fase, así como al Gobierno, aunque al final dejó entrever que si recibían contestación, podrían estar presentes.'



Al calor de las protestas de julio, el Gobierno instaló un diálogo en Ciudad del Saber, en el que participaron organizaciones empresariales, pero no los frentes que estaban en las calles.



En Santiago se estableció un diálogo inicial en el que se llegaron a acuerdos que fueron rechazados por las bases.



De igual forma, el Gobierno se sentó con dirigentes Ngäbes Buglés que mantenían cierres en el oriente de Chiriquí, que tampoco funcionó.



Finalmente, los frentes coinciden en Penonomé, donde se efectúa el diálogo que apaciguó las protestas, sin la participación del frente empresarial.

Por el Gobierno, la secretaria técnica de la mesa, Doris Zapata, mediante un boletín de prensa, informó que todavía no han recibido respuesta del sector empresarial con respecto a su participación en la reunión de hoy, que se debe celebrar en el Campus Central de la Universidad Tecnológica.

VEA TAMBIÉN: Prohíben todo medicamento que contenga el principio activo de la ranitidina

"El sector de la empresa privada ha señalado que aspira a tener igualdad de condiciones y participación en la mesa, lo cual es muy importante para el Gobierno Nacional, porque define la intervención de todos los sectores en esta segunda fase, que pudiese darse una vez establecida la metodología", señala la nota del Gobierno.

Los gobernantes aspiran a que en la reunión se presenten cada uno de los actores para poder darle continuidad al diálogo y entrar en una segunda fase.

"Es necesario continuar con el proceso de diálogo para lograr las transformaciones que el país requiere", dijo la ministra Zapata.

Por parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Saúl Méndez, dirigente de los obreros de la construcción, rechazó las precondiciones del sector empresarial.

VEA TAMBIÉN: Flexibilizan medidas para facilitar periodo de recolección de firmas a independientes

Agregó que el diálogo seguirá avanzando con quienes están en disposición de hacerlo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!