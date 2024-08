Entrega de subsidios a productores también estuvo repleta de irregularidades

Las anomalías detectadas en diversas instituciones públicas también alcanzan a los subsidios. En este sentido, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, dijo que han identificado irregularidades en la entrega de estas compensaciones.



Linares precisó que se han encontrado con queserías que han cobrado el subsidio y no existen, además de lecheros que cobran el subsidio y no tienen una vaca.



"Estoy hablando con el sombrero de productor. Soy ganadero y jamás en la vida he recibido un subsidio. Siendo eficientes podemos superar esto", dijo a Noticias 180 Minutos.



El jefe del MIDA también indicó que han detectado productores que han reportado dos y hasta tres veces la misma parcela, lo que a su criterio es un robo.



Linares lamentó que gran parte del presupuesto del MIDA se destine a subsidios y compensaciones. Para el ministro este dinero debiera destinarse a tecnología y riego.



Agregó que Panamá cuenta con los mismos promedios de producción desde hace más de 10 años, los cuales son bajísimos.



El ministro aseguró que la institución publicará todos los subsidios que se han pagado, incluyendo a arroceros y molineros.



Con respecto al tema del arroz, indicó que se harán las investigaciones pertinentes y los responsables tendrán que rendir cuentas.



"Ya tuvimos que contratar abogados penalistas extras y funcionarios para hacer las auditorías", añadió.



Asimismo confirmó que se auditará la cantidad de arroz que hay en los silos del país próximamente.