Especialistas de la fuerza aérea de Estados Unidos brindan asesoramiento al Senan

Asesores aéreos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) concluyeron una misión de capacitación técnica junto al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) de Panamá, enfocada en la modernización y mantenimiento estructural de aeronaves, informó el portal www.156wg.ang.af.mil.

La misión, desarrollada del 14 al 21 de marzo de 2026, estuvo a cargo del Escuadrón 571 de Apoyo a la Movilidad y el Escuadrón 156 de Asesoría Táctica. El objetivo central fue elevar los estándares de operatividad de la flota aérea panameña, pieza clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Además, destaca el portal, en el entrenamiento particiaron cinco funcionarios del Senan a quienes se les brindó conocimientos en áreas críticas como la fabricación de chapas metálicas, la evaluación de daños, las técnicas de reparación y el control de la corrosión, un tema de especial importancia en el clima húmedo de Panamá.

Esta formación es crucial para garantizar la aeronavegabilidad y la seguridad a largo plazo de la variada flota aérea de la Aeronaval.

"La experiencia que aportamos va más allá de la simple reparación de piezas; se trata de crear una cultura de mantenimiento sostenible y autosuficiente", afirmó Néstor Rivera, sargento técnico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos citado por www.156wg.ang.af.mil.

"Hemos sido testigos de la enorme dedicación del equipo panameño. Su capacidad para realizar reparaciones estructurales en profundidad de forma interna significa que sus aeronaves pueden seguir en misión, protegiendo sus fronteras y combatiendo el tráfico ilícito, lo que hace que toda la región sea más segura", agregó.

Destaca el portal que la parte teórica del entrenamiento culminó con una visita al taller de mantenimiento de la Aeronaval, que sirvió como puente práctico entre la teoría y la aplicación en el mundo real.

Además consideran que la sesión interactiva permitió al instructor conectar el programa académico directamente con el entorno panameño, señalando ejemplos reales de los principios enseñados en clase e ilustrando cómo las técnicas podrían integrarse en sus prácticas de mantenimiento existentes.

"Esta colaboración es fundamental para nuestros intereses de seguridad compartidos", afirmó el teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, William Bohlke, comandante del 156.º TAS.

"Una fuerza Aeronaval capaz y autosuficiente es un socio más sólido para Estados Unidos. Al invertir en sus capacidades, invertimos en la estabilidad regional y fortalecemos la alianza", sentenció.