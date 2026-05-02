Pariente de Chapman es designado en la Superintendencia de Valores

José Ramón García de Paredes fue designado por el presidente José Raúl Mulino como nuevo miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para el periodo 2025-2030.

Este nombramiento no está libre de polémica, ya que García de Paredes es cuñado del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Y es este parentesco es el que ha encendido las alarmas de aquellos que se remiten al Decreto Ejecutivo N.º 246 de 2004, que dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

En especial citan el Artículo 41 que establece que "el servidor público debe abstenerse de beneficiar con nombramientos en la función pública a su cónyuge o a parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad".

Al ser el cuñado del titular de la cartera de Economía, la figura de García de Paredes entra en el segundo grado de afinidad, lo que podría plantear dudas sobre la viabilidad ética y legal de su nombramiento en un ente regulador que guarda estrecha relación con las políticas financieras del país.