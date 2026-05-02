Minsa limita uso de agua potable en Taboga por falla en planta potabilizadora

El agua suministrada en la isla de Taboga deberá utilizarse únicamente para fines domésticos, luego de que se detectaran fallas en la planta potabilizadora, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

La medida preventiva se mantiene mientras se desarrollan trabajos técnicos para restablecer el funcionamiento del sistema de abastecimiento, en coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

De forma temporal, el Idaan ha dispuesto el uso de una nueva planta potabilizadora para reforzar el suministro en la isla, aunque las autoridades sanitarias advirtieron que el agua distribuida no es apta para el consumo humano.

El Minsa detalló que el uso del agua está permitido únicamente para actividades esenciales como aseo personal, limpieza del hogar y otras labores domésticas.

La entidad indicó además que se encuentran a la espera de la certificación de laboratorio, donde se analizan muestras para determinar si el agua cumple con los estándares requeridos para el consumo.

Mientras avanzan estos estudios, el Idaan continúa los trabajos técnicos para restablecer el funcionamiento óptimo de la planta potabilizadora existente en la isla.